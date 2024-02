Fußball

Test gegen Neresheim: Nördlingen kommt kurz vor Schluss noch zum Remis

Plus Der TSV Nördlingen erreicht beim SV Neresheim noch ein 1:1 – dabei hätte das Team sogar mit einem Elfmeter in Führung gehen können.

Bei seinem dritten Vorbereitungsspiel kam der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen beim württembergischen Landesligisten SV Neresheim nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die vom Ex-Nördlinger Kadir Ciraci in der 80. Minute vorgelegte Führung glich Alexander Schröter in der 89. Minute zum 1:1-Endstand aus. Der TSV musste aber auf einige Akteure verzichten.

Es fehlten Jonathan Grimm, Luka Pesut und Nico Schmidt, dafür bestritten die im Herbst verletzten Marc Hertlein (letztes Spiel am 14. Oktober) und Jakob Mayer (letztes Spiel am 28. Oktober) ihre Comeback-Spiele. Unter den Augen des zukünftigen TSV-Trainers Daniel Kerscher erwiesen sich die Gastgeber als gefährlicher vor dem Tor. Schüsse von Kapitän Mike Marianek und Kadir Ciraci flogen nur knapp vorbei. Die Rieser hatten in der ersten Hälfte dagegen nur wenig klare Chancen: Grubers Schuss wurde noch geblockt und Mario Taglieber wusste mit zwei Abschlüssen zu gefallen. Die beste Chance der Heimelf ergab sich aus dem Spiel heraus, doch der Schuss von Marc Kempf hatte die ideale Flughöhe für Torwart Daniel Martin (34.).

