Topspiel in Utzwingen: FSV empfängt den besten Angriff der Liga

Plus Das Spiel der Woche steigt in der B-Klasse, wenn der Tabellenzweite gegen den Vierten antritt. Utzwingen kann ohne Probleme wechseln, Athletik will am Image arbeiten.

Am zwölften Spieltag der B-Klasse Nord steigt das Schlagerspiel in Utzwingen, wo der FSV den SC Athletik Nördlingen empfängt. Der 16-jährige Schiedsrichter Efe Temizel pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an. Es stehen sich die beste Abwehr (Utzwingen nur sechs Gegentore) und der beste Angriff (SCA 44 Treffer) gegenüber. Eigentlich ist der FSV Utzwingen Tabellenführer, doch das Sportgerichtsurteil vom Nichtantritt des TSV Möttingen II liegt noch nicht vor. Warum der Ausgang des Duells völlig offen ist.

Der SC Athletik Nördlingen will die Erfolgsserie von sechs Siegen ausbauen. Der FSV Utzwingen hatte seine Siegesserie zu Beginn der Saison und kann auf eine Miniserie von zwei Siegen in Folge zurückblicken, wobei der „Sieg“ über den TSV Möttingen II im Nichtantritt der Gäste bestand. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des FSV Utzwingen ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Aufpassen sollte der FSV Utzwingen auf die Offensivabteilung der Elf von Trainer Giuseppe Porcari, die durchschnittlich mehr als viermal pro Spiel zuschlug. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

