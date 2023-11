Fußball

vor 49 Min.

Trotz Koukol-Hattrick: Maihingen kehrt ohne Punkte aus Anhausen zurück

Plus Fußball Bezirksoberliga Frauen: Beim Tabellenführer kassieren die Maihingerinnen die sechste Niederlage. Kurz keimt Hoffnung auf, doch das 3:4 ist verdient.

Artikel anhören Shape

Gegen den Landesliga-Absteiger und derzeitigen Tabellenführer SSV Anhausen haben die Maihinger Bezirksoberliga-Fußballerinnen nicht punkten können. Die Gastgeberinnen waren das bessere Team, führten zur Pause mit 2:0 und zogen im zweiten Abschnitt auf 4:0 davon. Innerhalb von neun Minuten kamen die Maihingerinnen in der Schlussphase auf 4:3 heran. Der erhoffte Punktgewinn gelang nicht.

Für den erkrankten Trainer Fabian Piechatschek übernahmen Raphael Stimpfle und Jürgen Liebhard den Trainerposten. Wieder musste das Team durch private Termine und Verletzungen auf drei Positionen geändert werden. Die Gastgeberinnen zeigten ein starkes Kombinationsspiel und drängten das FC-Team in ihre Hälfte. Ersatztorhüterin Milena Seitz konnte in der ersten halben Stunde beste Möglichkeiten parieren, und auch die Abwehr agierte gut. In der 31. Minute das 1:0 durch Lotta Edelmann, die einen Freistoß aus 30 Metern am zweiten Pfosten über die Linie drückte. Nur eine Minute traf die gleiche Spielerin zum 2:0 aus spitzem Winkel. Maihingen versuchte offensiv mitzuspielen, kam aber in der ersten Halbzeit nur zu einer guten Chance. Lisa Koukol servierte für Emily Uhl, die am langen Pfosten knapp verpasste. Durch starkes Abwehrverhalten von Pauline Herrle und der gesamten Abwehrreihe konnten weitere Gegentore verhindert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .