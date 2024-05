Fußball

TSV Harburg blamiert sich gegen das Schlusslicht

Die Harburger (in Grün: Christoph Kolitsch, gegen Franc Bytyqi) unterlagen dem so gut wie abgestiegenen TSV Unterringingen 1:2.

Plus Fußball-Kreisklasse Nord 1: Harburg unterliegt 1:2 gegen Unterringingen. Das Spitzen-Duo TSV Monheim und SV Mauren marschiert weiter voran.

Auch am 22. Spieltag ist das Spitzenduo der Kreisklasse Nord 1 im Gleichschritt marschiert und wird wohl die Meisterschaft unter sich ausmachen. Spitzenreiter TSV Monheim kam beim Derby in Weilheim zu einem knappen 1:0-Erfolg, während Verfolger SV Mauren einen 5:0-Kantersieg in Megesheim landete. Im Tabellenkeller kamen Schlusslicht TSV Unterringingen (2:1-Sieg in Harburg) und Wolferstand/ Wemding II (1:1 gegen den Sportclub D.L.P.) zwar zu überraschenden Punktgewinnen, doch wird es bei nur noch vier ausstehenden Spielen schwierig, die abstiegsbedrohten Ränge noch zu verlassen.

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – TSV Monheim 0:1 (0:0). Die erste Halbzeit war so schlecht wie das Wetter. Bei teilweise strömendem Regen hatten die Gäste noch die beste Chance, doch SG-Torwart Benni Färber konnte den Schuss gerade noch parieren. Die einzige gefährliche Aktion der Heimelf war ein Freistoß, den Monheims Keeper Michael Ferber im Nachfassen hatte. Die zweite Hälfte begann aufregender, ohne wesentlich besser zu werden. Die Gäste hatten eine gute Chance, in Führung zu gehen – und nur eine Minute später die beste Chance für die SG, die aber wiederum durch Ferber abgewehrt wurde. Das Tor des Tages fiel in der 57. Minute, als David Hämmerle einen Freistoß per Kopf einnickte. In der Folge wollten die Hausherren den Ausgleich erzwingen, nur die konkreten Chancen blieben aus. Die Monheimer hätten den Deckel drauf machen können, doch frei vor dem Tor schob der Angreifer den Ball knapp vorbei (76.). Zuschauer: 130. (bb)

