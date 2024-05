Die U19-Fußballer des TSV Nördlingen sind Landesliga-Meister

Das Team von Michael Göttler sichert sich mit einem mächtigen 7:0-Sieg gegen den TuS Geretsried vorzeitig den Titel und den Aufstieg in die Bayernliga.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen ist Meister der Landesliga Bayern Süd. Am vorletzten Spieltag machten die jungen Rieser den Aufstieg in die Bayernliga beim 7:0-Sieg gegen den TuS Geretsried perfekt. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten SV Waldeck-Obermenzing beträgt drei Punkte; der direkte Vergleich ging an die Schützlinge von Trainer Michael Göttler.

Es war ein Auftakt nach Maß, denn Jan Reicherzer, der von Bastian Köninger bedient wurde, stellte die Anzeigentafel bereits in der 12. Minute auf 1:0 für die Gäste. Mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause (39. und 44.) war die Partie bereits entschieden. Reicherzer gelang im ersten Durchgang ein lupenreiner Hattrick. Die Vorlagen leisteten Luca Bickelbacher und Thomas Schmid. Mit einer verdienten 3:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

TSV Nördlingen U19: Nach der Halbzeit geht der Torreigen weiter

Thomas Schmid sorgte nach sehenswerter Einzelleistung für das 4:0 (56.). In der 79. Minute scheiterte Jonah Lang noch am Pfosten, doch Reicherzer schaltete am schnellsten und drückte den Abpraller über die Linie (5:0). Es war insgesamt sein vierter Treffer der Partie und sein zwölftes Saisontor. Kurz vor dem Ende (84.) gelang Johannes Hesko das 6:0. Den Schlusspunkt der Partie setzte Jonas Eireiner nach Vorarbeit von Niklas Rothgang (7:0).

„Mir fehlen nach dem Meistertitel und der Rückkehr in die zweithöchste Liga der A-Junioren die Worte. Nach dem letztjährigen Aufstieg wollten wir so schnell wie möglich die Klasse halten und nun stehen wir einen Spieltag vor Schluss als Meister fest. Damit hätten wahrscheinlich nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Ich bin einfach unfassbar stolz auf meine Mannschaft, was wir dieses Jahr geleistet haben, ist nicht hoch genug zu bewerten. Das Ergebnis und der Lohn für extrem harte Arbeit“, sagte Trainer Michael Göttler. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Truffellini, Ochs, Wundel, Schmid (ab 79. Hesko), Forisch (ab 56. Thum), Rothgang, Siebachmeyer, Bickelbacher (ab 72. Eireiner), Köninger (ab 66. Lang), Reicherzer (ab 81. Lipp). Trainer: Michael Göttler

