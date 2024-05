Fußball

VfB Stuttgart wird in Nördlingen Süddeutscher U15-Meister

Plus Über 1000 Zuschauer sehen das Jugendfußball-Spiel auf nationalem Top-Niveau. Dabei muss sich der FC Bayern München dem VfB Stuttgart mit 1:3 geschlagen geben.

Von Klaus Jais

Im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion ist am Donnerstag der Süddeutsche Fußball-C-Juniorenmeister (U15) ermittelt worden. Am Start waren der Meister der C-Junioren-Regionalliga Bayern und der Meister der C-Junioren Regionalliga Süd. Meister der Regionalliga Bayern wurde der FC Bayern München mit 44 Punkten und 52:18 Toren, gefolgt von Jahn Regensburg (38 Punkte) und dem 1. FC Nürnberg (37). Meister der Regionalliga Süd wurde der VfB Stuttgart mit 47 Punkten und einem Torverhältnis von 65:18, gefolgt von der TSG Hoffenheim (35 Punkte). Somit hieß die Paarung VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, eine Konstellation, die 1050 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte.

Unter den Zuschauern wurde auch der eine oder andere Ex-Profi gesichtet, beispielsweise Walter Junghans (65). Nach dem schweren Verkehrsunfall von Sepp Maier wurde er zur Saison 1979/80 Stammtorwart und schließlich Deutscher Meister mit Bayern München. Der VfB Stuttgart (Trainer: Lukas Liber) ging bereits nach fünf Minuten durch Klan Speidel in Führung. In der 16. Minute der Ausgleich durch einen von Leeron Danioko verwandelten Strafstoß. Dann überschlugen sich die Ereignisse: In der 27. Minute brachte Luca Berreth den VfB erneut in Führung. Zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Maximilian Kroepfl (ASV Fürth) auf den Elfmeterpunkt und zudem gab es eine Ampelkarte gegen den VfB-Spieler Almand Idrizi.

