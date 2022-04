Ostern läutet den Saisonendspurt im Fußball ein

Der Doppelspieltag am Samstag und am Montag eröffnet die entscheidende Phase der Fußball-Runde 2021/22. Topspiele gibt es in Maihingen und Donauwörth.

Das Osterfest steht an und alle Fußballfans in der Region dürfen sich über ein besonderes Geschenk des Osterhasen freuen: Am Wochenende findet in allen Ligen ein Doppelspieltag statt, sowohl am Karsamstag als auch am Ostermontag sind alle Mannschaften im Einsatz.

Vor dem 20. beziehungsweise dem 22. Spieltag in der B-Klasse Nord 1 haben alle Teams mit Nachholspielen noch mindestens sieben Partien zu absolvieren, die heiße Phase der Saison beginnt. Einen Absteiger gibt es in der B-Klasse Nord 1 zwar nicht, den letzten Platz will aber trotzdem niemand belegen. Derzeit hält der SV Amerdingen die rote Laterne inne, damit sich das noch ändert, müssen fünf Punkte Rückstand auf Grosselfingen aufgeholt werden. Grosselfingen spielt am Montag daheim gegen Tabellennachbar Fatih Spor Asbach-Bäumenheim. Der Letzte und der Vorletzte treffen in den verbleibenden acht Partien zudem noch an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im direkten Duell aufeinander.

Am Montag Spitzenspiel gegen Otting

Im Kampf um den Aufstieg führt der TKSV Donauwörth das Rennen mit 49 Punkten an. Dahinter stehen der SV Otting und der FC Nordries mit 42 beziehungsweise 37 Zähler aus einer Partie weniger, die beiden Verfolger haben noch ein Nachholspiel und eine reguläre Partie gegeneinander. Am Montag empfängt Donauwörth im Spitzenspiel Otting zu einer vorentscheidenden Partie um die Meisterschaft.

Der direkte Auf- und Abstiegsplatz in der A-Klasse Nord scheinen derzeit in sicheren Händen: Mauren führt die Tabelle mit elf Zählern Vorsprung an und der Tabellenletzte Athletik Nördlingen hat acht Punkte Rückstand auf den SV Kaisheim, der noch mit einem Nachholspiel im Rückstand ist. Deutlich enger verhält es sich mit den Relegationsplätzen: Der Tabellenzweite Minderoffingen hat neun Punkte Abstand zu Eintracht T.R.B. und der SG Gundelsheim, beide haben ein Spiel weniger absolviert und treffen am Samstag aufeinander. Dahinter stehen einige Mannschaften dicht beieinander: Huisheim und Wechingen stehen mit 19 beziehungsweise 18 Punkten aus 17 Spielen auf Rang zehn und elf, dahinter Wörnitzstein II mit 16 Punkten aus 18 Spielen, Kaisheim belegt mit 15 Zählern den Relegationsplatz. Ein Abstiegsduell findet am Ostermontag zwischen Wörnitzstein und Athletik Nördlingen statt.

Spannung an beiden Enden der Tabelle

Von der Kreisklasse Nord 1 kann man sich an beiden Tabellenenden einen spannenden Endspurt versprechen. Nach dem Ausrutscher von Tabellenführer Alerheim (1:2 gegen Wolferstadt) ist die SG Buchdorf/Daiting bis auf einen Punkt herangerückt, dahinter fehlen Flotzheim fünf Zähler auf den zweiten Platz. Der Tabellenletzte Mönchsdeggingen konnte zuletzt mit zwei Unentschieden Boden gutmachen; der Abstand auf die FSG Mündling-Sulzdorf beträgt zwar nur noch zwei Zähler, jedoch hat die FSG noch zwei Spiele mehr zu absolvieren. Das gilt auch für die SG Munzingen/Birkhausen und SG Niederhofen/Hausen, die aus 16 Spielen 14 beziehungsweise 18 Punkte erzielt haben. Mönchsdeggingen empfängt am Samstag die SG Niederhofen/Hausen, Munzingen/Birkhausen hat gegen Ederheim und Schwörsheim zwei Partien gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte vor der Brust.

Lesen Sie dazu auch

Den spannendsten Aufstiegskampf hat wohl die Kreisliga Nord zu bieten, Spitzenreiter Möttingen hat nach der 0:5-Klatsche gegen den Vierten aus Hainsfarth gleich drei Mannschaften im Nacken, Wemding kann mit einem Sieg im Nachholspiel vorbeiziehen. Für Hainsfarth steht am Montag derweil das nächste Topspiel gegen den Drittplatzierten FC Maihingen an. Anders als in den anderen Ligen gibt es in der Kreisliga zwei direkte Abstiegsplätze: Schlusslicht Altisheim-Leitheim fehlen schon zehn Punkte zum rettenden Ufer, bei Marktoffingen sind es nur vier. Der Relegationsplatz wird von Aufsteiger TSV Binswangen besetzt, der punktgleich mit dem SV Donaumünster-Erlingshofen ist. Der SV hat nun gleich zwei Duelle mit der direkten Konkurrenz, nämlich gegen Altisheim und Binswangen.