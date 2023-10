Fußball

17:30 Uhr

Was hinter den Erfolgen von Maihingen und Mönchsdeggingen steckt

Plus Fußball-Nachlese: Mit dem FC Maihingen und dem TSV Mönchsdeggingen sind zwei Teams derzeit voll auf Erfolgskurs. Warum das so ist, und wohin der Weg gehen soll.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Den FC Maihingen und den TSV Mönchsdeggingen verbindet auf den ersten Blick wenig: Die Nordrieser sind nach einem Jahr Bezirksliga zurück in der Kreisliga Nord, die Südrieser sind seit 2019 in der Kreisklasse Nord 1 zu Hause. Auf den zweiten Blick kann man aber Parallelen erkennen, denn beide Teams belegen jeweils Platz zwei in ihren Ligen und werden seit dieser Saison von neuen Spielleitern trainiert. Dazu kommt, dass beide schon bald absolute Topspiele vor der Brust haben.

Joachim Dewein ist seit dieser Saison Trainer des FC Maihingen, er hat die Rieser nach deren Abstieg aus der Bezirksliga übernommen. Der FCM ist die erste Rieser Mannschaft, die der in Markt Rettenbach im Allgäu wohnende Dewein trainiert, zuvor war er in Dietmannsried, in Kaufbeuren und im Jugendbereich des FC Gundelfingen tätig. Mit seinem neuen Team hat der Allgäuer einen starken Start hingelegt und 24 Punkte aus elf Spielen geholt. Nach dem Mitabsteiger TSV Nördlingen II belegt man derzeit den Relegationsrang zwei. „Es passt alles, die Jungs sind gut, wir arbeiten gut. Wir sind im Bezirkspokalfinale und Zweiter in der Liga und schauen, dass wir den Platz an der Sonne kriegen“, sagt Dewein. Dass der Allgäuer im Ries gelandet ist, liege an persönlichen Kontakten. Man kenne sich schließlich im Fußball, und mit dem FC Gundelfingen habe er schon oft gegen Nördlingen gespielt, so kamen die Beziehungen in den Norden zustande. „Manchmal ergeben sich halt so Dinge“, so der FCM-Trainer.

