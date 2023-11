Fußball

07:30 Uhr

Zu Gast beim SSV Glött: Sechs-Punkte-Spiel für den SV Holzkirchen

Die Holzkirchener (hier in Gelb im Spiel gegen Rain II, im Bild: Patrick Michel) bestreiten in Glött das nächste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.

Plus Fußball Bezirksliga: Beim Tabellenletzten können die Rieser den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern – oder selbst auf einen abrutschen.

Von Nico Lutz

Zum zweiten Mal in Folge steht für den SV Holzkirchen ein Duell mit einem direkten Konkurrenten in der Bezirksliga Schwaben Nord an, zum Auftakt der Rückrunde gastiert man im Lilienstadion in Glött. Bereits am vergangenen Wochenende traf der SV auf Tabellennachbar TSV Rain II, einen Befreiungsschlag gab es für beide nicht, mit dem 3:3 bleibt alles beim Alten.

„Wir sind gut in die Partie gestartet und verdient in Führung gegangen, müssen eigentlich das zweite Tor nachlegen. Stattdessen kassieren wir den Ausgleich, der einen Bruch in unserem Spiel darstellte. Die folgenden zwei Gegentore sind ärgerlich, doch das Team hat Moral gezeigt und jeweils verdient ausgeglichen. Wir hatten zwar noch Möglichkeiten zum Sieg, aber nach zweifachem Rückstand müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, analysiert Spielertrainer Philipp Buser. Holzkirchen steht mit 13 Zählern auf Rang 14, einen Punkt hinter dem TSV und einen Punkt vor Mitaufsteiger SC Griesbeckerzell aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Das Schlusslicht bleibt weiterhin der SSV Glött, der immerhin einen Punktgewinn gegen die Zweite Mannschaft des FC Gundelfingen einfahren konnte.

Themen folgen