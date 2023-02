Die Karolinger-Schützen Hohenaltheim haben einen "Fischerkönig"

Heinrich Fischer regiert die Hohenaltheimer Schützen im Jahr 2023. Auch die "echten" Fischer erweisen sich beim Vereineschießen als treffsicher.

Unter einem Fischerkönig wird im traditionellen Sinne eine Person verstanden, die in einem Fischerwettbewerb den größten Fang angelt. Einen solchen Wettbewerb haben die Karolinger-Schützen aus Hohenaltheim zwar nicht veranstaltet, doch Heinrich Fischer darf sich für das Jahr 2023 als neuer Schützenkönig betiteln. Dass der Fischerverein auch das Schießen beherrscht, haben dessen Mitglieder beim Vereineschießen bewiesen und sich die Vereinsscheibe gesichert.

Das beste Jahresblattl 2022 erzielte in der Aufgelegt-Klasse Friedrich Weng mit einem 9,8-Teiler. In der Gruppe der freien Schützen konnte Selina Beck den goldenen Schützen mit einem 12,1-Teiler in Empfang nehmen. Die Vereinsmeisterschaft 2022 entschied erneut Selina Beck mit durchschnittlich 374 Ringen für sich, vor Ilona Beck und Sabine Fischer.

Die Wanderpokale konnten dieses Jahr wieder in allen verfügbaren Klassen vergeben werden. Die Schützenklasse wird hier von Harald Beck angeführt, dicht gefolgt von Ehefrau Ilona Beck in der Damenklasse. Im Jugendkreis setzte sich Jonathan Sporys durch, in der Schülerklasse konnte Sofia Fuchs prämiert werden.

Aufgelegt-Schütze Fischer siegt bei den Hohenaltheimer Schützen

Mit der Proklamation der neuen Schützenkönige für das Jahr 2023 folgte die mit Spannung erwartete Hauptattraktion der Königsfeier. In der Schülerklasse darf sich Sofia Fuchs die Königskette umhängen, ebenso wie ihr Bruder Denny Fuchs in der Jugendklasse. In der Damenklasse konnte Selina Beck vor ihrer Mutter Ilona Beck und Sabine Fischer als Drittplatzierte ihre selbst gespendete Königsscheibe in Empfang nehmen und weiterhin als Damenkönigin fungieren - sie gewann den Titel auch schon 2020.

Zur besonderen Freude der Gäste konnte in diesem Jahr erstmalig ein Aufgelegt-Schütze die Königswürde erringen. Heinrich Fischer setzte sich trotz Umrechnungsfaktor souverän vor den anderen Herren der Schützenklasse durch und errang den Königstitel. Der zweite Platz ging an Leonhard Gayer vor Helmut Beck auf dem dritten Platz.

Der für Tanz und Unterhaltung gewonnene einheimische Musikant Michael Thum sorgte sowohl in den Pausen zwischen den Siegerehrungen der einzelnen Wettbewerbe als auch in deren Anschluss bis in die Morgenstunden für eine tolle musikalische Umrahmung der Königsfeier. (AZ)