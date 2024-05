Interview

Dieter Baumann will in Nördlingen Sport und Kultur verbinden

Olympiasieger Dieter Baumann tritt am Freitag in Nördlingen mit seinem Kabarettprogramm auf und läuft am Samstag beim Ipf-Ries-Halbmarathon mit.

Von Maximilian Bosch

Sie sind schon zweimal in Mauren beim Dreikönigslauf mitgelaufen, heuer erstmals beim Ipf-Ries-Halbmarathon. Ihnen scheint es bei uns zu gefallen?



Dieter Baumann: Ja, Mauren ist ein laufbegeistertes Dörfchen, und da habe ich den Kontakt zu Nördlingen bekommen. Anneliese (Zinke, vom Lauftreff des TSV Nördlingen, Anm. d. Red.) war beim Auftritt dabei, sie meinte, das wäre genau das Richtige für Nördlingen.

Als die Anfrage für den Halbmarathon in Nördlingen kam, waren Sie also sofort an Bord?



Dieter Baumann: Ja, ich mache das immer ganz gerne. Ich mache Theater seit 14, 15 Jahren, lauflastige Stücke, alles dreht sich um Laufen, um Sport. Ich versuche, den Sport und die Kultur zu verbinden. Das funktioniert für alle Beteiligten ganz gut, und deshalb war schnell klar, dass wir das im Vorfeld des Halbmarathons machen.

