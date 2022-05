Ipf-Ries-Halbmarathon

15:45 Uhr

In 3:15 Minuten pro Kilometer von Nördlingen nach Bopfingen

Plus Bei der Neuauflage des Laufs zwischen Nördlingen und Bopfingen gehen nach zwei Jahren Zwangspause über 500 Frauen und Männer an den Start. Der schnellste Läufer kommt aus Aalen.

Von Florian Engert

Groß war die Freude bei den Organisatoren wie auch Athleten, als sich in diesem Frühjahr abzeichnete, dass der Ipf-Ries-Halbmarathon nach zweijähriger Zwangspause wieder als realer Wettkampf ausgetragen kann. Und so gingen in den vergangenen Wochen 470 Voranmeldungen ein, gefolgt von über 50 Nachmeldungen von Kurzentschlossenen am Wettkampftag selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen