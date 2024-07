Nördlinger Modellpiloten küren ihre Vereinsmeister

Am Modellflugplatz der Flug-Modell-Gruppe (FMG) Nördlingen haben die diesjährigen Vereinsmeisterschaften und das Sommernachtsfest stattgefunden. Bei optimalen Bedingungen wurden die Vereinsmeister im Elektroflug und Ballonstechen ausgeflogen.

In der Elektroflugklasse der Erwachsenen sicherte sich Jochen Zimmermann den Sieg. Bei den Jugendlichen gewann Erik Leberle den Titel. In der gemeinsamen Wertung beim Ballonstechen siegte der Jugendliche Erik Leberle vor allen anderen Teilnehmern. Allgemein sind die Flugleistungen der Jugendlichen besonders hervorzuheben: Hier macht sich das viele Training am Flugplatz bemerkbar. Alle Teilnehmer wurden bei der Siegerehrung geehrt und erhielten wertvolle Preise.

FMG Nördlingen ehrt bei Sommernachtsfest langjährige Mitglieder

Eine besondere Ehrung erhielt der Jugendliche Ben Lanzinner. Er wurde für seinen Trainingsfleiß mit einem Extrapreis als „Vielflieger des Jahres“ ausgezeichnet. Als Anerkennung für die langjährige Unterstützung und das Engagement bei der Flug-Modell-Gruppe Nördlingen wurden außerdem mehrere Vereinsmitglieder in Verbindung mit der Vereinsmeisterschaft und dem Sommernachtsfest geehrt und ausgezeichnet. Bernhard Hach erhielt für 60 Jahre treue Mitgliedschaft und Verdienste eine Auszeichnung. 50 Jahre im Verein sind Christoph Stumpf, Martin Köstenbauer, Rolf Hiesinger und Harald Ettenhuber. Bereits 40 Jahre Mitglied im Verein sind Dietmar Beer, Alexander Klug und Bernd Polke. (AZ)