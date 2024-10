Goldburghausen mit Doppelsieg: Zweite und dritte Mannschaft triumphieren

Goldburghausen glänzt mit zwei Siegen!

Die zweite Mannschaft aus Goldburghausen gewann zu Hause mit sehr gutem Gesamtergebnis 4:2 gegen Lauingen. Die dritte Mannschaft erzielte in Mörslingen ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis und gewann klar mit 5:1. Das Spiel der ersten Mannschaft wurde auf den 23. November verlegt. Wie wurde gespielt?

Kreisklasse Nord 1: SKV Goldburghausen G2 – SKK Lauingen G2

4:2 MP (10,0:6,0 SP) 2122:1941 – In der Startpaarung musste Jessica Steinmeyer ihre Gegnerin nach gutem Beginn ziehen lassen. Danach gelang Markus Allgeyer mit sehr guten 520 Holz und einem klaren 4:0 postwendend der Ausgleich. Nach der Hälfte der Begegnung hatte man zudem 81 Holz Vorsprung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bestätigte Markus Ostertag seine derzeit sehr gute Form. Mit überragenden 566 Holz und einem klaren 4:0 sorgte er für die Vorentscheidung in dieser Partie. In der Schlusspaarung musste sich dann Jana Götz trotz hervorragenden 544 Holz geschlagen geben. Aufgrund des großen Holzvorsprunges hatte dies jedoch keinerlei Auswirkungen auf das Gesamtergebnis und den verdienten Sieg der Heimmannschaft.

Steinmeyer J. – Häusler 1:3 (492:535), Allgeyer M. – Kaiser/Surek 4:0 (520:396), Ostertag – Spielberger 4:0 (566:449), Götz J. – Kling 1:3 (544:561)

Kreisliga A Nord 1: SKK Mörslingen G3 - SKV Goldburghausen G3

1:5 MP (5,0:11,0 SP) 1815:2026 – In der ersten Hälfte der Begegnung gingen Gotthard Volk und Thorsten Steinmeyer an den Start. Gotthard Volk erkämpfte sich ein 2:2 nach Sätzen. Mit guten 511 Holz holte er den ersten Mannschaftspunkt. Den zweiten Punkt erspielte Thorsten Steinmeyer, der seinem Gegner mit 4:0 und hervorragenden 545 Holz keine Chance ließ. In den Schlusspaarungen gewann dann Christian Pawlowski mit 506 Holz ebenfalls klar mit 4:0. Da fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Markus Sorg mit 1:3 unterlegen war. Am Ende war es ein verdienter Auswärtssieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. (AZ)

Frank – Volk 2:2 (492:511), Schirmer – Steinmeyer Th. 0:4 (423:545), Erdmann – Pawlowski 0:4 (450:506), Frank – Sorg 3:1 (450:464)