Goldburghausens Christian Rahm brilliert in Höchstädt

Der Kegler des SKV spielt sensationelle 637 Holz. Dennoch reicht es für die Mannschaft nicht zum Sieg.

Die erste Kegel-Mannschaft des SKV Goldburghausen war am vergangenen Wochenende bei einem Nachholspiel in Höchstädt im Einsatz. Dank der bundesligatauglichen Leistung von Christian Rahm gab es ein Unentschieden auf sehr hohem Niveau. Mit unglaublichen 637 Holz (398 Holz in die Vollen, 239 Holz im Abräumen bei einem Fehlwurf) schrieb er ein neues Kapitel für die Sportkegler des SKV Goldburghausen.

Kreisliga West: SSV Höchstädt G1 – SKV Goldburghausen G1 2246:2264 (3:3). In den Startpaarungen musste sich Jürgen Förstner trotz des besseren Gesamtergebnisses mit 1:3 geschlagen geben. Christian Rahm konnte mit seinem Superergebnis und einem klaren 4:0 für Goldburghausen wieder ausgleichen, sodass die Gäste zur Halbzeit in Führung lagen. In der zweiten Hälfte der Begegnung sah es nach den ersten beiden Sätzen nach einem Sieg für den SKV aus. Doch die beiden Höchstädter Schlusskegler konterten und gewannen ihre Spiele jeweils mit 3:1. Da die Goldburghausener dank Christian Rahm das bessere Gesamtergebnis hatten, gingen die Teampunkte an die Gäste. Aufgrund der sehr guten Leistungen auf beiden Seiten können beide Mannschaften mit dem Unentschieden zufrieden sein. (AZ)

Kordik – Ch. Rahm 0:4 (587:637), Kordik – J. Förstner 3:1 (538:543), Schadl – Ostertag 3:1 (562:540), Bieberich – Th. Steinmeyer 3:1 (559:544)