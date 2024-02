Kegeln: Goldburghausen liefert kompletten Ergebnissatz ab

Die jüngsten Einsätze dreier Kegel-Mannschaften vom Goldberg waren unterschiedlich erfolgreich. Die Kreisliga-Mannschaft rangiert nun im Mittelfeld der Tabelle.

Die Goldburghausener Sportkegler haben am Wochenende alle möglichen Ergebnisarten erspielt: Sieg für die zweite Mannschaft beim Heimspiel gegen Munningen, Unentschieden für die erste Mannschaft auswärts in Jedesheim und eine Niederlage für die dritte Mannschaft in Munningen.

Kreisliga West: KF Jedesheim G1 SKV Goldburghausen G1 2113:2118 (3:3). In den Startpaarungen war Christian Rahm trotz guter 539 Holz seinem Gegner mit 1:3 unterlegen. Markus Ostertag dagegen gewann sein Spiel mit 3:1 und erzielte dabei 525 Holz. Trotz 47 Holz Vorsprung kam in den Schlusspaarungen immer mehr Spannung auf, da die Gastgeber die Spiele allesamt gewannen und Holz um Holz aufholten. Zu guter Letzt retteten Thorsten Steinmeyer (539 Holz) und Jürgen Förstner (515 Holz) einen Vorsprung von fünf Holz in der Gesamtholzzahl ins Ziel und erreichten so wenigstens noch ein Unentschieden – das hätte durchaus auch anders enden können.

Stimpfle – Ch. Rahm 3:1 (554:539), Nadler/Antzak – Ostertag 1:3 (463:525), Merk – Th. Steinmeyer 3:1 (562:539), Badent – J. Förstner 2:2 (534:515)

Kegeln Goldburghausen: Zweite Mannschaft siegt souverän

Kreisklasse: SKV Goldburghausen G2 – Losodica Munningen G1 2076:2037 (5:1). Jakob Förstner startete gleich mit der Tagesbestleistung von hervorragenden 550 Holz in die Begegnung. Mit einem klaren 3:1 holte er den ersten Punkt für seine Mannschaft. Danach baute Julia Kohler mit einem 2:2 und guten 512 Holz die Führung weiter aus. Zur Halbzeit lag man damit mit zwei gewonnenen Spielen und 60 Holz Vorsprung klar in Führung.

Die zweite Hälfte der Begegnung startete dann mit einem kleinen Dämpfer. Johannes Gruber verlor sein Spiel bei einem 2:2 mit 14 Holz Differenz, sodass sich der Vorsprung auf 46 Holz verringerte. Schlusskeglerin Jana Götz lieferte sich dann ein spannendes Duell mit ihrem Gegner, mit einem 2:2 und sehr guten 522 Holz und drei Holz Differenz holte sie den letzten Mannschaftspunkt der Begegnung und damit auch den verdienten Sieg nach Goldburghausen.

Ja. Förstner – Schwab 3:1 (550:496), Kohler – Hertle 2:2 (512:506), Gruber – Drabandt 2:2 (496:506), J. Götz – Wagner 2:2 (522:519)

Kreisklasse A: Losodica Munningen G2 – SKV Goldburghausen G3 2060:1820 (6:0). Bericht der Heimmannschaft folgt. (AZ)

Bucher – K. Rahm 4:0 (546:436), Schneele – M. Förstner 3:1 (483:483), Melzer – Ju. Förstner 4:0 (544:419), Schultz – Sorg 2,5:1,5 (487:482)