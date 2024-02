Kegeln

Munninger Kegler feiern Erfolge bei den Kreismeisterschaften

Plus Auf den eigenen Bahnen können die Kegler von Losodica Munningen gute Plätze belegen. Bei den Junioren gewinnt Simon Bühler den Titel.

Die Kegel-Kreismeisterschaften der Junioren, Herren sowie der Senioren A, B und C sind am vergangenen Wochenende auf den Munninger Bahnen ausgetragen worden. Dabei nahmen viele Starter aus Munningen in den Altersklassen der Junioren und der Herren teil – und das mit Erfolg.

Das Teilnehmerfeld der Junioren bestand, abgesehen von einem Rainer Kegler, nur aus Munningern. Nach Bestwert im Vorlauf von 554 Holz krönte sich Simon Bühler (Losodica Munningen) mit einem Gesamtergebnis von 1056 Holz zum Kreismeister. Dank einer Endlaufsbestleistung von 539 Holz katapultierte sich Lukas Schwab (Losodica Munningen) mit 1054 Holz vom vierten auf den zweiten Platz. Das Podest komplettierte der Rainer Leon Sarwas mit 1023 Holz. Die weiteren Munninger Starter platzierten sich wie folgt: 4. Alexander Rudel, 998 Holz; 5. Hannes Hertle mit 969 Holz.

