Nördlinger Kegler sichern Platz zwei ab

Plus Der ESV Nördlingen legt in der Kreisliga gut vor, doch einer kam auf den Bahnen nicht gut zurecht. Wie die zweite und dritte Mannschaft spielte.

Die Startpaarung des ESV Nördlingen setzte sich mit in zwei spannenden Duellen knapp gegen die Hausherren durch. Dieter Wiedemann gewann sein Duell mit vier Holz und sicherte den ersten Mannschaftspunkt. Auf der Nebenbahn machte es Lucas Jakob ebenso spannend. Mit 2:2 Punkten nahm er seinem Gegner ein Holz ab und ergatterte als Tagesbester den zweiten Mannschaftspunkt. Mit einem Vorsprung von fünf Kegeln wurde das Schlusspaar auf die Bahnen geschickt. Nils Singheiser konnte seinen Kontrahenten klar in Schach halten, er gewann seine Partie und baute mit 545 Holz den Vorsprung aus. Urban Singheiser kam mit den Bahnen nicht zurecht und wurde nach 60 Schub durch Gerd Häusler ausgewechselt. Der Nördlinger gewann die letzten beiden Bahnen, büßte dennoch vier Kegel ein. Durch den Auswärtssieg wurde der zweite Tabellenplatz gesichert.

Ruß - Wiedemann 498:502 (1:3), Reiser Ch. - Jakob 546:547 (2:2), Hindelang - Singheiser N. 503:545 (1:3), Reiser T. - Singheiser U./Häusler 516:512 (2:2)