Kommentar

14:30 Uhr

Hut ab vor diesem TSV Nördlingen

Die Nördlinger Fußball (im Bild in Grün, am Ball: Jens Schüler) haben sich den Regionalliga-Antrag des Vereins verdient, findet unser Kommentator.

Plus Beim 1:1 gegen den SV Erlbach beweisen die TSV-Fußballer Moral und Reife. Die Bemühungen des Vereins um die Regionalliga-Lizenz sind daher völlig gerechtfertigt.

Von Maximilian Bosch

Wenn man gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Bayernliga spielt, nimmt man sich einiges vor. Ist man dann aber schon nach sieben Minuten ein Mann weniger, sind die Pläne nichts mehr wert. In einer solchen Situation kann eine Mannschaft beweisen, was in ihr steckt – und das haben die Männer des TSV Nördlingen am Samstag auf jeden Fall getan.

Das Team von Trainer Karl Schreitmüller verteidigte leidenschaftlich, spielte diszipliniert und ließ sich auch von schwer nachvollziehbaren Schiedsrichterentscheidungen nicht unterkriegen. Der TSV war am Samstag trotz Unterzahl drauf und dran, dem SV Erlbach die erste Niederlage seit elf Spielen zuzufügen. Dass man am Ende "nur" ein 1:1 erreichte, war direkt enttäuschend für die Rieser, die auch mit nur zehn Spielern über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren.

