Nördlingen, schau auf deine Basketballer!

Plus Was die Nördlinger Basketballer in dieser Saison abliefern, ist geradezu sensationell. Zum Saisonhöhepunkt hat das Team maximale Unterstützung verdient.

Sagenhafte zehn Siege in Folge in der 1. Regionalliga haben die Basketball-Herren des TSV Nördlingen in dieser Saison hingelegt. Vor den jetzt anstehenden Play-offs muss das einmal eingeordnet werden.

Der TSV ist erst seit dem Jahr 2022 wieder Teil dieser vierthöchsten deutschen Basketball-Liga, hat im vergangenen Jahr sofort den Einzug in die Play-offs geschafft und dieses Kunststück nun mit einem überragenden zweiten Platz nach der Hauptrunde wiederholt. Das gelang fast ausschließlich mit Spielern, die hier in den Jugendmannschaften gelernt haben und jetzt Vollgas für die erste Mannschaft geben, zusätzlich zu Familie, Beruf oder Studium. Das ist sensationell und verdient starke Unterstützung von den Fans.

