4719 Rieser haben ihre Stimme für den Sportler des Jahres abgegeben

Am Freitag um Mittnacht ist die Abstimmung zum Rieser Sportler des Jahres zu Ende gegangen. Der Sieger ist gekürt: Martin Fischer aus Maihingen ist es geworden.

4719 Stimmen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei der Neuauflage unserer Wahl zum Sportler des Jahres online abgegeben – vielen Dank dafür! Den Sieg haben Fußball-Torwart Martin Fischer vom FC Maihingen und Volleyball-Kapitänin Kristin Löfflad vom FSV Marktoffingen unter sich ausgemacht, die Nase vorn hatte am Ende der Fußballer. Der Sieger hat seinen Preis schon bekommen, die restlichen Nominierten gehen aber auch nicht leer aus.

Mit 2180 Stimmen (46 Prozent) hat Martin Fischer sich den Sieg gesichert, dicht gefolgt von Kristin Löfflad mit 1737 Stimmen (37 Prozent). Tatsächlich verbindet die beiden mehr als nur die Nominierung: Fischer und Löfflad sind zufällig auch Arbeitskollegen bei Jeld-Wen in Oettingen. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen mit deutlichem Abstand Nördlingens Basketball-Kapitän Josef Eichler (301 Stimmen, 6 Prozent), Wechingens Jungschützin Milena Nagel (263 Stimmen, 6 Prozent) und KTV-Seniorenturner Roland Hagner (238 Stimmen, 5 Prozent).

Nominierte für den Sportler des Jahres bekommen Brotzeit-Körbe

Der Sportler des Jahres hat seinen Preis schon bekommen, einen 150-Euro-Gutschein von Intersport Steingass. Die vier weiteren Nominierten dürfen sich über je einen Brotzeitkorb im Wert von 25 Euro von der Metzgerei Schlecht in Nördlingen freuen. Die Körbe können am 3. und 4. Januar und wieder ab dem 9. Januar in der Redaktion der Rieser Nachrichten, Deininger Straße 8 in Nördlingen, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr abgeholt werden. Wir wünschen guten Appetit!

