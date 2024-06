So haben die Nördlinger bei den Muffigel-Läufen abgeschnitten

Bei den Hüttlinger Muffigel-Läufen schneiden die Nördlingerinnen und Nördlinger in ihrer Altersklasse gut ab. Doch zunächst musste der Start verschoben werden.

Die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Akrobatik des TSV Hüttlingen veranstalltete bereits zum 21. Mal die Hüttlinger Muffigel-Läufe. Es wurden Läufe für Bambinis, Kinder und Jugendliche aller Altersklassen bis hin zum Lauf und "Walk around the Limes" über 6,5, bzw. sieben Kilometer und dem Hauptlauf "Lauf am Kocherknie" über zehn Kilometer angeboten. Alle Strecken wurden per GPS vermessen. Zum vierten Mal zählt der Zehn-Kilometer-Lauf auch zur Wertung der Ostalb-Laufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört und bei der Landrat Bläse der Schirmherr ist.

Nachdem beim Lauf 2019 Dauerregen auf die Läufer eingeprasselt war, 2022 extreme Hitze von 33 Grad geherrscht und es 2023 sommerliche Temperaturen von 25 Grad gegeben hatte, gab es dieses Jahr Gewitter und Starkregen. Die Kinder-, Jugend- und Schülerläufe konnten noch wie geplant ab 14 Uhr durchgeführt werden. Die Walker wurden dann um 15.30 Uhr auf die Strecke geschickt, kurz danach ging es los mit dem Gewitter und Starkregen. Deshalb wurde der "Lauf am Limes" über sieben Kilometer und der Hauptlauf "Lauf am Kocherknie" verschoben und konnte dann gemeinsam nach dem Gewitter und nachlassendem Regen gegen 16.25 Uhr gestartet werden. Die 670 Athleten bedeuteten einen neuen Teilnehmerrekord.

Carola Schmidt vom TSV Nördlingen wurde erste ihrer Altersklasse

Bei den 74 Finishern des "4. Lauf am Limes" über sieben Kilometer siegte Martin Erhardt vom SSV Ulm 1846 in 27:54 Minuten, schnellste Frau war Inge Jörg vom Team EnBW ODR in 40:31 Minuten.

Vom TSV Nördlingen erreichte Carola Schmidt bei ihrem ersten Wettkampf das Ziel nach 48:58 Minuten als erste ihrer Altersklasse, kurz vor ihrer Schwester Sonja Wurm, die nach 49:11 Minuten die Ziellinie überquerte und zweite der gleichen Altersklasse wurde.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer mit 236 Finishern gewann der Vorjahressieger Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in neuem Streckenrekord von 33:44 Minuten vor Steffen Krebs von der KSK Ostalb in 36:28 Minuten. Bei den Frauen siegte Linda Grau von Iggingen in 39:50 Minuten, vor der Siegerin des Ipf-Ries Halbmarathons Lisa Maisch von den Stadtlandingenieuren, die in 39:52 Minuten das Ziel erreichte.

So haben die weiteren Nördlinger in Hüttlingen abgeschnitten

Die Läufer und Läuferin des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starteten, meisterten die anspruchsvolle Strecke in hervorragenden Zeiten: Anton Keplinger 43:21 Minuten (21. der Gesamtwertung, 4. AK M40), Hans Niederhuber 52:13 Minuten (3. M65), Georg Eberhardt 53:12 Minuten (7. M60), Bernhard Satzenhofer 53:23 Minuten (6. M65), Rebecca Bosch 53:58 Minuten (2. WHK), Hans Sing 56:48 Minuten (8. M65), Anneliese Zinke 57:07 Minuten (2. W65), Simone Breuer 64:57 Minuten (6. W40), Henning Breuer 64:57 Minuten (18. M45) und Andrea Grimmeisen 70:13 Minuten (11. W55). Weitere Ergebnisse unter: https://my.raceresult.com/280047/results.

Die Strecken waren durch den Starkregen teilweise zwar etwas aufgeweicht und rutschig, aber nach Aussage vieler Läufer noch sehr gut zu bewältigen, was auch die sehr guten Zeiten bestätigen. Die Nördlinger Teilnehmer freuen sich schon auf 2025, um den wunderschönen Lauf erneut genießen zu können. (hni)