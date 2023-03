Nördlinger laufen starke Zeiten in Essingen

Eine große Gruppe Nördlinger Läufer nimmt an den Essinger Panoramaläufen teil. Dabei kommen die Rieser in guten Zeiten ins Ziel, trotz widriger Bedingungen.

Zum elften Mal hat der Leichtathletik-Club Essingen die "Essinger Panoramaläufe" im Rahmen der Ostalb-Laufcup-Serie veranstaltet. Es war der erste Lauf der diesjährigen Serie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört, der am 6. Mai in Bopfingen startet. Eine große Gruppe von Nördlinger Läuferinnen und Läufern ging dabei für die LG Donau-Ries an den Start und erzielte in zwei stark besetzten Läufen mehr als respektable Ergebnisse.

Es wurden Strecken mit den Längen 2,2, 6,5, 8 und 11 Kilometer angeboten, sowie als Höhepunkt der "Vitus König Drei Berge Lauf" über 23 Kilometer. Die 11 und 23 Kilometer langen Laufstrecken zählten auch zu der Serienwertung. Bei windigem, teilweise regnerischem Wetter mit Temperaturen um die acht Grad wurden die Läuferinnen und Läufer im Stadion auf die Strecken geschickt. Der "Sparkassenlauf Albuch light" (elf km) führte die 121 Männer und 65 Frauen um den Essinger Theußenberg.

Schnellster bei diesem Lauf war wie im Vorjahr Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 37:05 Minuten, eine Sekunde langsamer als im Vorjahr. Erste Frau war Lisa Maisch vom KFG Gerlingenin in 45:39 Minuten. Vom TSV Nördlingen erreichten Ulrike Schönmüller in 1:00:26 Stunden (18. Frau, 2. AK W35), Henning Breuer in 1:04:16 Stunden (84. Mann, 10. AK M45) und Klaus Wurscher in 1:11:24 Stunden (10. AK M60) das Ziel im Essinger Stadion.

LG Donau-Ries: Nördlinger Läufer sind auch über 23 Kilometer schnell

Der "Vitus König Drei Berge Lauf" über 23 Kilometer führte über die drei Hausberge Theußenberg, Volkmarsberg und Aalbäumle mit fast 600 Höhenmetern. Schnellster bei diesem Lauf mit 134 Finishern war Robin Linten von der LSG Aalen in 1:22:46 Stunden vor dem mehrmaligen Ipf-Ries-Halbmarathonsieger Joachim Krauth von der Aalener Sportallianz in 1:26:20 Stunden. Beste Frau war Nadine Lichtmaneker von Dorfmerkingen in 1:49:17 Stunden.

Die Nördlinger Läufer und Läuferinnen von der LG Donau-Ries erreichten mit folgenden Ergebnissen das Ziel: Hans Niederhuber 2:08:38 Stunden (1. AK M65), Bernhard Satzenhofer 2:09:38 Stunden (3. AK M60), Nicole Hahn 2:12:45 Stunden (5. AK W45), Anneliese Zinke 2:22:41 Stunden (2. AK W60), Simone Müller 2:23:54 Stunden (9. AK W40), Selina Graf 2:25:17 Stunden (7. WHK), Stefan Kirchner 2:27:29 Stunden (8. AK M45) und Brigitte Radajewski 2:29:05 Stunden (2. AK W55). Weitere Ergebnisse unter: https://my.raceresult.com/215542/. Der nächste Lauf des Ostalb-Laufcups ist der Kapfenburg Panoramalauf in Lippach am 22. April. Für die Nördlinger Delegation war es der letzte Wettkampf vor dem Marathon in Krakau am 23. April. (AZ)

