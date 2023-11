Tobias Gröbel und Theresa Griesbach sind die Schnellsten beim Jedermannslauf

400 Starterinnen und Starter nehmen beim Jedermannslauf in Oettingen teil. Auf der Strecke musste vorher aber noch einmal umgeplant werden.

Vor einem Jahr ersetzte der Oettinger Lauf am weißen Kreuz erstmals den traditionellen Jedermannslauf über das Roßfeld mit Start und Ziel am Krankenhaus. Dieser ist mittlerweile Geschichte. Die Entscheidung fiel den Veranstaltern nicht leicht, denn die reizvolle Strecke mit vielen Höhenmetern war beliebt. Allerdings gab es dort in unmittelbarer Nähe kein Gebäude mit sanitären Anlagen. Die Neuausrichtung mit Start- und Zielbereich am Sportgelände Weißes Kreuz hat viele Vorteile, denn hier können alle Einrichtungen des Sportheimes genutzt werden. Die geplante neue Laufstrecke hatte allerdings auch ihre Tücken.

Durch den Dauerregen der vergangenen Wochen waren einige Abschnitte der Strecke so aufgeweicht, dass die Organisatoren kurzfristig umplanen mussten. Letztlich konnten man jedoch eine leicht modifizierte Variante anbieten, die sich gut laufen ließ. Insgesamt rund 400 Starterinnen und Starter tummelten sich schließlich bei der Premiere auf den drei angebotenen Strecken, wobei sich mit 270 Teilnehmern die Mehrzahl für den 10,1 Kilometer langen Hauptlauf entschied. Auf der rund drei Kilometer langen Kurzstrecke waren mit 105 Startern ebenfalls viele Starter unterwegs. Die übrigen Teilnehmer wählten die sechs Kilometer lange Walking-Strecke.

Schnellster Läufer in Oettingen ist Tobias Gröbel mit 33:95

Um Punkt 10 Uhr ging es dann bei Temperaturen knapp über 0° Celsius für das Gros der Läufer los. Als Erster überquerte Tobias Gröbel von der LG Zusam (der in Nördlingen krankheitsbedingt auf seinen Start verzichtet musste) in schnellen 33:59 Minuten die Ziellinie. Zweiter wurde Timo Schmitz. Der für den TSV Oettingen startende Triathlet kann mit seiner Zeit von 36:10 min ebenfalls sehr zufrieden sein. Dritter wurde Manuel Leinfelder von der LG Warching in 36:39 Minuten.

Bei den Damen siegte Theresa Griesbach von der LG Warching in 41:32 Minuten vor Svenja Bauer (44:24 Minuten) und Lea Büsch vom TSV Oettingen, die sich in 44:32 Minuten nur knapp geschlagen geben musste.

Auf der Kurzstrecke, die um 10:05 Uhr gestartet war, machten dann vorwiegend die jungen Läuferinnen und Läufer das Rennen unter sich aus. Der Gesamtsieger Viktor Bely (MU14) vom TSV Nördlingen schaffte die drei Kilometer in hervorragenden 11:14 Minuten. Zweiter wurde David Greiner vom TSV Oettingen. Als Starter der MU12 konnte er in 12:04 Minuten sogar den älteren Joel Westphal (MU14) von TSV Harburg hinter sich lassen, der 12:11 Minuten benötigte.

Bei den Damen lag mit Anastasia Bely ebenfalls eine sehr junge Starterin vorn (WU12), die Siegerin vom TSV Nördlingen gewann in 12:41 Minuten vor Nathalie Greiner (W40) mit einer Zielzeit von 12:49 Minuten. Den dritten Platz sicherte sich Elisabeth Haupt (WU16) vom TSV Harburg in 13:27 Minuten. Die weiteren Platzierungen und Zeiten soll es in Kürze auf der Homepage der LG-Donau-Ries unter https://lg-donau-ries.de geben. Bilder vom Lauf finde man auf der Website der Oettinger Triathleten unter http://triathlon-oettingen.de/. (AZ)