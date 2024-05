Die LG Donau-Ries hat die Schnellsten in Schwaben

Bei den Bezirksmeisterschaften holt die Nördlinger 3x800-Meter-Staffel den Titel. Damit ist auch die Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaften gesichert.

Die Nördlinger Leichtathletinnen der LG Donau-Ries sind bei der Kreisbahneröffnung in Schwabmünchen in die Freiluftsaison gestartet. Zugleich wurden dort die Schwäbischen Meisterschaften sowie die Kreismeisterschaften (Kreis Mittel- und Nordschwaben) der Langstaffeln ausgetragen. Die weibliche Staffel der LG Donau-Ries in der Altersklasse U16 mit der Nördlingerin Antonia Böhm sicherte sich hier über die 3x800 Meter souverän den Titel (8:21,45 Minuten).

Den Auftakt des Wettkampftages bildeten die Staffeln über die 4x100 Meter. Bei der weiblichen Jugend U16 freuten sich Taliah Fanga, Antonia Böhm, Greta Wagner und Elena Erdle über ein gelungenes Debüt, das den Mädchen den dritten Platz einbrachte (56,70 Sekunden). Die eingespielte Staffel der weiblichen U18 mit Laura Diethei, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer gewann in einer guten Zeit von 51,21 Sekunden die Konkurrenz. Die Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaften ist dem Quartett somit schon sicher. Ob die Sprinterinnen es im weiteren Verlauf der Saison schaffen, ihre Zeit für eine erneute Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften um eine Sekunde zu verbessern, wird mit Spannung erwartet.

Teresa Siebachmeyer lässt der Konkurrenz keine Chance

Die zwölfjährige Greta Wagner wollte ihre guten Trainingsleistungen beim 60-Meter-Hürdenlauf erstmalig auf einem Wettkampf bestätigen. Nach einem beherzten Lauf in 11,39 Sekunden überquerte sie als Fünfte die Ziellinie und platzierte sich damit im Mittelfeld der Konkurrenz. Unglücklicherweise verzögerten sich die anschließenden Einzelsprints über die 50, 75 und 100 Meter aufgrund technischer Probleme um eine Stunde, was für die Athletinnen eine zusätzliche Belastung darstellte.

Davon gänzlich unbeeindruckt zeigte Teresa Siebachmeyer eine herausragende Leistung über die 100 Meter der weiblichen Jugend U16. Sie belohnte sich für ihren ausgezeichneten Lauf (12,76 Sekunden) mit der Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Koblenz. Auch bei ihrem ersten Lauf über die 300-Meter-Strecke ließ sie der Konkurrenz keine Chance und dominierte das Rennen (44,73 Sekunden).

Hannah Erdle wird bei erstem 800-Meter-Lauf sofort Erste

Zum ersten Mal die kräftezehrende 400-Meter-Strecke lief Johanna Braun (weibliche Jugend U18). Da sie das Rennen auf den ersten 200 Metern sehr schnell anging, fehlte ihr für die zweite Rennhälfte ein wenig die Kraft. Im Ziel konnte Braun dennoch mit ihrer Zeit von 68,50 Sekunden zufrieden sein.

Lesen Sie dazu auch

Eva Eisenbarth erreichte in guten 13,16 Sekunden den dritten Platz über die 100 Meter der weiblichen U18. Die beste Nördlinger Athletin beim 75-Meter-Lauf war Elena Erdle, die nach 11,09 Sekunden das Ziel und damit Platz neun erreichte. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Hannah sorgte zum Ausklang des Tages für eine schöne Überraschung: Sie gewann ihren ersten 800-Meter-Lauf in einer tollen Zeit von 3:07,36 Minuten. (AZ)

Weitere Ergebnisse: