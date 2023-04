Maihingen

Derby in der Bezirksliga gegen Nördlingen II: Was für Maihingen spricht

Plus Am Sonntag treffen der FC Maihingen und der TSV Nördlingen II aufeinander. Maihingen will verhindern, dass der TSV den FC noch überholt.

Am 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord steht das einzige Rieser Derby auf dem Programm: Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der FC Maihingen den TSV Nördlingen, 2. Schiedsrichter wird Luca Berger ( FC Lauingen, Gruppe Donau) sein. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in einem Punktspiel war am 30. September beim Hinspiel. Damals gewann der FC Maihingen 2:1. Aktuell stehen beide Mannschaften auf einem Abstiegsplatz, nur mit dem Unterschied, dass der FCM bereits 20 Punkte geholt hat, die Gäste aber nur deren 15. Während der TSV II als erster Absteiger feststeht, keimt beim FCM noch ein Fünkchen Hoffnung, auch im Hinblick auf die Situation beim TSV Rain. Da ist alles denkbar, auch ein freiwilliger Rückzug des TSV Rain II aus der Bezirksliga.

Maihingens Abteilungsleiter Philipp Stimpfle blickt auf das 2:1 gegen Ecknach zurück: "Am Schluss haben wir es Torwart Martin Fischer zu verdanken, der gleich mehrere sehr gute Chancen der Gäste vereitelte." Stimpfle sagt weiter: "Wir wollen verhindern, dass uns der TSV Nördlingen noch überholt. Es ist ein Derby und einige Maihinger Spieler hatten schon das TSV-Trikot an." In Affing saß Garbiel Rutz noch auf der Bank, doch gegen Ecknach spielte er von Beginn an. Rutz avancierte nach monatelangem Auslandsaufenthalt gleich wieder zum Leistungsträger: "Er hält sich immer fit. Mit ihm hätten wir vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr", sagt Philipp Stimpfle.

