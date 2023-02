Maihinger Fußballer arbeiten für den Klassenerhalt

Plus Der FC Maihingen bereitet sich auf den Abstiegskampf in der Bezirksliga vor. Trainer Golder hört zum Saisonende auf, ein Nachfolger ist aber schwer zu finden.

Der Fußball-Bezirksligist FC Maihingen bestreitet am Samstag, 11. März, sein erstes Punktspiel im Jahr 2023. Insgesamt sind noch 13 Spiele zu absolvieren, somit 39 Punkte noch zu vergeben. Das erste Spiel führt die Mannschaft von Trainer Hans-Joachim Golder zum SC Bubesheim, jener Mannschaft, die mit 19 Punkten den Relegationsplatz belegt. Der FC Maihingen liegt mit zwölf Punkten an vorletzter Stelle.