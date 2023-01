Marktoffingen

Auch mit Heimvorteil klappt es nicht bei den Volleyball-Damen

Plus Die Sieglos-Serie der Marktoffinger Bayernliga-Volleyballerinnen hält auch im ersten Heimspiel 2023 an. Beim 1:3 gegen Tiefenbach stimmt aber die Moral.

Von Antonia Leberle

Lange haben die FSV-Volleyballerinnen zuhause gegen das Team aus Tiefenbach sehr gut mitgehalten, dann reichte die Kraft aber am Ende nicht mehr und die Marktoffingerinnen mussten zum ersten Mal in dieser Saison eine Niederlage zu Hause in Kauf nehmen (1:3). Am Ende gab es natürlich enttäuschte Gesichter auf Seiten der Heimmannschaft, dennoch boten sie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Marktoffinger Mehrzweckhalle fast zwei Stunden beste Volleyball-Unterhaltung. Unterm Strich steht ein beherzter Auftritt mit viel mehr Selbstbewusstsein als in den zwei vorangegangen Spielen der Rückrunde, aber eben wieder kein Sieg.

