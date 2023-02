Der FSV Marktoffingen empfängt den ASV Dachau

Die Volleyballerinnen aus Marktoffingen wollen gegen Dachau den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Doch die Gäste reisen als Tabellendritter an.

Die Erleichterung in Marktoffingen war groß nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen TB München. Doch nun steht mit dem ASV Dachau schon der nächste Gegner an – keine unwichtige Aufgabe für die Rieserinnen.

Die Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen treffen im Re-Match von 2022 auf das Team, gegen das ihr erster Auswärtssieg der Saison gelang. Und das Team um Trainer Sebastian Stadali möchte sich mit einem Sieg über den ASV weiter aus dem unteren Tabellenfeld arbeiten. Noch immer steht das Team auf dem vorletzten Platz.

Die Volleyball-Saison geht so langsam in die entscheidende Phase. Wobei von wirklich entscheidend in der diesjährigen Bayernliga-Tabelle keinesfalls die Rede sein kann: Denn bis auf die beiden ersten Plätze liegt die gesamte Liga ziemlich dicht beieinander. Umso wichtiger wäre es also für die Damen 1, am Samstag gegen den ASV Dachau zählbare Punkte auf ihr Konto gutzuschreiben.

Marktoffingen will gegen Dachau den nächsten Schritt gehen

Der erste Auswärtssieg aus der Vorrunde und der Sieg vom vergangenen Wochenende sollten genug Ansporn für das Team sein, um weitere dringend benötigte Punkte zu sammeln. Einfach wird die Aufgabe natürlich nicht sein, denn die Gäste kommen als aktueller Drittplatzierter und mit ordentlich Selbstvertrauen ins Ries. Dafür wurde beim FSV Marktoffingen in der vergangenen Trainingswoche viel an der eigenen Annahme und einem variablen Angriffsspiel gearbeitet. „Sollten wir unser eigenes Spiel von Beginn an perfekt abrufen können und uns wie letzte Woche gegen den TB München keinen Durchhänger erlauben, könnte dies das richtige Rezept sein, um auch das Rückspiel gegen Dachau zu gewinnen“, resümiert Coach Stadali vor dem nächsten Heimspiel.

Natürlich bauen die FSV-Damen als zusätzlichen Bonus auch auf ihre lautstarken Fans. Am Samstag ab 15.30 Uhr beginnt das Match. Gründe, um als Sieger vom Platz zu gehen, gäbe es für die Rieserinnen genug.

