Marktoffingen

17:30 Uhr

Drei Marktoffinger Volleyball-Teams sind am Wochenende im Einsatz

Sich am Netz durchsetzen, wie hier im Bild Jassi Beyerle, wollen alle FSV-Mannschaften an diesem Wochenende.

Plus Bis zu 15 Punkte können die FSV-Volleyball-Teams aus Marktoffingen am Wochenende einsammeln. Die Damen III und IV spielen am Samstag, die Damen I am Sonntag.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Während es für das Marktoffinger Bezirksklasse-Team um Trainerin Steffi Stimpfle am Samstag auswärts gegen Altenmünster und Gosheim geht, dürfen am Samstag die Damen IV und am Sonntag die Damen I in eigener Halle beste Volleyball-Unterhaltung bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen