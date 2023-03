Marktoffingen

vor 18 Min.

Für Marktoffingens Volleyball-Damen wird es immer enger

Aufopferungsvoll gekämpft, aber am Ende doch der Verlierer: So geht es den Damen I des FSV Marktoffingen zu oft in dieser Saison.

Plus Auch gegen die FTM Schwabing gehen die Marktoffingerinnen als Verlierer vom Platz. Nach der 0:3-Niederlage werden die Abstiegssorgen nochmals größer.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Die erste Marktoffinger Volleyballmannschaft hat am Wochenende in München ein weitere Niederlage einstecken müssen. Gegen die Freie Turnerschaft München-Schwabing verlor das Team mit 0:3. Da diese Saison gleich drei Vereine direkt aus der Bayernliga Süd absteigen, rückt der rettende Relegationsplatz immer weiter in die Ferne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen