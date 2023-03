Marktoffingens Jugendspielerinnen lassen der Konkurrenz keine Chance

Die vierte Volleyball-Mannschaft des FSV Marktoffingen setzt sich nur aus Nachwuchsspielerinnen zusammen. Trotzdem mischen die Rieserinnen ihre Liga auf.

Nach zwei souveränen 3:0-Siegen gegen den TV Gundelfingen und die Fünfte aus Hochzoll haben sich die Volleyball-Damen IV des FSV Marktoffingen auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga verbessert. Die Teilnahme an der Qualifikation für die Bezirksklasse haben sie damit sicher.

Im Grunde konnte die FSV-Mädels bisher nur der Tabellenführer Donauwörth III, der in der Liga nur zwei Sätze verloren hat, stoppen. So ging es vor Kurzem auch dem Tabellennachbarn Gundelfingen. Hatten die Gundelfingerinnen beim Hinspiel noch Paroli bieten können und die Punkte dank größerer Erfahrung mit nach Hause genommen, wurden sie diesmal von den Damen IV des FSV überrollt.

Damen IV des FSV Marktoffingen besteht nur aus Nachwuchsspielerinnen

Aufschlagstark und selbstbewusst gingen die Marktoffingerinnen in dieses Spiel. Sie ließen ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance, in die Partie zu kommen, da sie auf jede Aktion von Gundelfingen die bessere Antwort hatten. Die Rieser Mannschaft, die ausschließlich aus Jugendspielerinnen besteht, versetzte das Publikum mit dem für ihr Alter hohen spielerischen Niveau in Erstaunen. So sammelten sie ungefährdet in dieser Partie die Punkte mit 3:0 (25:16, 25:20, 25:15) ein.

Dass das nächste Spiel eine weniger große Herausforderung werden würde, war allen klar. Es ging gegen Augsburg-Hochzoll V, eine Mannschaft, die in dieser Saison bisher nur einen Satz gewonnen hat. Hier hieß es die Konzentration hochzuhalten und nicht nachlässig zu werden. Mit Aufschlagserien von Dina Grübl (12), Tina Stimpfle (12), Amalia Friedrich (12 und 7) und Lisa Wiedemann (7) waren sie ihren Gegnerinnen haushoch überlegen. So brachte dieses Spiel mit 3:0 (25:10, 25:7. 25:3) drei weitere Punkte in der Tabelle. (AZ)

