Marktoffingen

Relegation mit unglücklichem Ende für Volleyballdamen 4

Plus Die vierte Mannschaft der Volleyballerinnen aus Marktoffingen wollte es noch in die Relegation schaffen. Doch gegen Gundelfingen misslingt die Anfangsphase.

Mit viel Vorfreude und Hoffnung ging es für die Damen 4 aus Marktoffingen kürzlich nach Gundelfingen zur Relegation, um eventuell doch noch den Aufstieg in die Bezirksklasse zu schaffen.

Als ersten Gegner mussten sie sich dem TV Gundelfingen stellen, gegen den man in der Kreisliga schon zweimal gespielt hatte. Und in diesem persönlichen Duell stand es vor dem nun anstehenden Spiel 1:1. Das ließ schon erahnen, dass an diesem Tag die Spiele sehr hart umkämpft sein könnten, denn zu diesen beiden Mannschaften gesellte sich noch der Neuntplatzierte aus der oberen Bezirksklasse, der TSV Friedberg III.

