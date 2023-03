Minderoffinger Schütze gewinnt Scheibe am Hesselberg

Thomas Schmid macht dem Ries auch in Franken alle Ehre: Der Minderoffinger hat das Eröffnungsschießen des Schützengaus Hesselberg gewonnen.

Ein Rieser Schütze hat sich die Eröffnungsscheibe beim Gauschießen des Schützengaues Hesselberg geholt. Der 39-jährige Thomas Schmid, gebürtig aus dem Marktoffinger Ortsteil Minderoffingen, platzierte beim Schuss auf die Eröffnungsscheibe einen 188-Teiler und erhielt symbolisch die mit dem Motiv des Bechhöfer Schützenhauses bemalte Scheibe.

Die Scheibe bleibt allerdings laut dem Bechhöfer Schützenmeister Manfred Kräutlein als Erinnerung im Schützenhaus, aber mit dem "Ersatzpreis" war Thomas Schmid auch zufrieden: Ein üppiger Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten wurde dem siegreichen Schützen überreicht.

Minderoffinger Schütze zieht aus beruflichen Gründen nach Franken

Thomas Schmid verlegte vor rund vier Jahren wegen seines Arbeitsplatzes bei der Firma TE den Wohnort ins fränkische Haslach, einem Ortsteil von Dürrwangen, und trat in den Schützenverein "Edelweiß" Haslach als Zweitmitglied ein. Prompt wurde der aktive Sportschütze zum stellvertretenden Schützenmeister gewählt. Die Schützenmeister der Region wurden zum Auftaktschießen des 56. Gauschießens im Schützengau Hesselberg nach Bechhofen eingeladen. 116 Schützen traten an die Stände und Thomas Schmid platzierte den besten Schuss.

Der Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Gauschützenmeister Jens Gärtner, der stellvertretende Bürgermeister von Bechhofen, Bernd Kober, sowie Jugendkönigin Sam Prast und die Vertreter des Schirmherrn der Firma Geka hatten als Ehrengäste das Gauschießen eröffnet. Die Schützinnen und Schützen können noch bis 26. März an die Schießstände in Bechhofen kommen. Die Preisverleihung mit Proklamation der Gauköniginnen und Gaukönige findet am Samstag, 17. Juni, statt.

