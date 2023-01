Zwei Königinnen regieren in Munningen

Plus Michaela Christ und Sophie Nagler sind die neuen Königinnen beim Schützenverein Lohengrin Munningen. Die Gewinnerin der Spansau ist eine Wiederholungstäterin.

68 Schützinnen und Schützen, darunter sieben Jugendliche und fünf Senioren, haben dieses Jahr beim Königsschießen in Munningen teilgenommen. Vorstandssprecher Markus Schneller begrüßte sie und die zahlreichen weiteren Gäste zur Königsfeier im Schützenhaus. Die Vorstandsmitglieder freuten sich besonders über die rege Beteiligung am diesjährigen Schießen sowie über das Mitwirken einiger älterer Vereinsmitglieder, die den Seniorenpokal herausgeschossen haben.