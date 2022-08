Basketball: Kriegsflüchtling wird zum Angel

Frauen-Basketball: Die Eigner Angels nehmen die Ukrainerin Olena Vasylenko unter Vertrag.Sie ist vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen und hat mittlerweile im Ries Fuß gefasst.

Die aktuelle politische Lage macht auch vor den Erstliga-Basketballerinnen der Eigner Angels nicht halt. Der Ukraine-Krieg hat circa 200.000 Menschen dazu veranlasst, die Flucht aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland zu suchen, nicht wenige sind auch ins Ries gekommen. Olena Vasylenko und ihr Mann Andrii fanden den Weg nach Nördlingen, wo Olena nun eine Erstliga-Basketballkarriere startet.

In den Krater kamen Olena und Andrii durch die Vermittlung einer amerikanischen Basketballerin, die noch letztes Jahr in Olenas Heimatstadt Berdyansk spielte und Kontakte zur sportlichen Leitung der Angels hatte. Ein Telefonat und ein paar Whats-App-Nachrichten genügten, um das junge Paar kurz nach Grenzübertritt von Polen nach Deutschland ins Ries zu lotsen. Die BG Donau-Ries, der Stammverein der Eigner Angels, stellte den beiden kurzfristig eine Spielerinnen-Wohnung zur Verfügung und unterstützte bei der Kommunikation mit Ämtern, Ausfüllen von Formularen und sonstigen Alltäglichkeiten.

Seit April leben die Vasylenkos nun in Nördlingen und während Andrii, selbst Basketballer, schnell Anschluss zu den TSV-Herren fand, entpuppte sich Olena trotz ihrer erst 21 Jahre als gestandene Erstligaspielerin. In ihrem Heimatverein Chayka Berdyansk, gelistet mit ihrem Mädchennamen Popova, spielte sie in durchschnittlich 27 Einsatzminuten eine nicht unwesentliche Rolle als Point Guard, verteilte in jedem Spiel fünf Assists und organisierte das Angriffsspiel. Nach ein paar Trainingseinheiten mit Coach Ajtony Imreh kam man überein, der selbstbewussten Ukrainerin einen Profi-Vertrag für die kommende Saison anzubieten.

Neu-Angel Olena zeigt Eigeninitiative

Wie ernst die 1,64 Meter große Aufbauspielerin ihre Basketball-Karriere nimmt, zeigt auch, dass sie auf eigene Faust mit dem Bus nach Paris reiste, um beim legendären Turnier Quai54 schon einmal mit ihren künftigen Teamkameradinnen Kontakt aufzunehmen und zusammenzuspielen. Im Schatten des Eiffelturms hatten sich nämlich unter anderem die Angels-Spielerinnen Mariam Haslé-Lagemann, Anissa Pounds, Elina Koskimies und Amenze Obanor zu einem Team formiert, in dem Olena sich schnell zurechtfand.

Zurück in Nördlingen arbeitet die ehrgeizige Ukrainerin nicht nur an ihren Deutschkenntnissen, sondern auch an ihren Basketball-Fähigkeiten und an ihrer Fitness. Fünf Mal pro Woche werden Gewichte gestemmt und Ausdauer trainiert. Coach Imreh und Ex-Angels-Trainer Pat Bär feilen mit Olena an basketballerischen Dingen.

Unabhängig von der Entwicklung in ihrem Heimatland können sich die Vasylenkos eine Zukunft im Ries gut vorstellen. Olenas Ehemann Andrii arbeitet mittlerweile Vollzeit in einem Getränkehandel. Mittelfristig will er, sobald seine Deutschkenntnisse gut genug sind, in der IT-Branche Fuß fassen, wo er sein Informatik-Studium anwenden kann. Die kleine Welt des Basketballs hat geholfen um zwei Menschen, die die große Weltpolitik zur Flucht zwang, aufzufangen und wieder Halt zu geben.