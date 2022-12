Bayernliga Süd: TSV Nördlingen kann mit der Vorrunde zufrieden sein

Plus Fußball-Bayernligist Nördlingen überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz und kann damit durchaus leben. Die Halbzeitbilanz offenbart interessante Statistiken.

Als eine der wenigen Ligen bayernweit ist die Fußball-Bayernliga Gruppe Süd ohne Nachholspiel in die Winterpause gegangen, die mit dem 22. Spieltag am Wochenende 3. bis 5. März 2023 beendet sein wird. Für den TSV Nördlingen geht es dann gleich zum FC Gundelfingen. Die Rieser überwintern als Tabellenzwölfter auf einem Nichtabstiegsplatz, aber der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt nur fünf Punkte.