Bayernligist Nördlingen rüstet sich für den Abstiegskampf

Plus Die Fußballer des TSV Nördlingen bereiten sich intensiv auf den Rest der Rückrunde vor. Welche Testspiele anstehen und welche Personalien Sorgen bereiten.

Für den Fußball-Bayernligisten TSV 1861 Nördlingen hat am vergangenen Samstag die Vorbereitung auf die Restsaison begonnen. Binnen sechs Wochen will Cheftrainer Karl Schreitmüller seiner Mannschaft den nötigen Schliff für den Abstiegskampf verleihen. 13 Spieltage sind ab März noch auszutragen, 39 Punkte zu vergeben.