42 Kilometer durch Berlin gelaufen

„Berlin, Berlin, wir laufen durch Berlin“, ist einer der Slogans des 48. Berlin-Marathons, der nun wieder stattgefunden hat. Mit dabei waren auch sieben Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen.