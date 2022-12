Futsal-Kreismeister wird in Nördlingen gesucht

Erstmals seit 2019 wird wieder das Hallenmasters in Nördlingen ausgetragen. Mittlerweile hat sich einiges geändert. Welche Teams antreten werden.

Lang, lang ist es her: Im Dezember 2019 wurde zuletzt der Futsal-Kreismeister Donau-Ries ermittelt. Einige Monate später kam Corona und Hallenfußball in den Wintern 2020/21 und 2021/22 fand nicht statt. Bei der 34. Auflage der Futsal-Hallenmasters im Landkreis Donau-Ries holte sich erstmals seit 2010 und zum vierten Mal insgesamt der TSV Nördlingen den Titel. Im Endspiel vor fast 600 Zuschauern in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle gewann der TSV Nördlingen gegen die SpVgg Deiningen mit 2:0. Beide Mannschaften waren damit in Wertingen bei den erstmals ausgetragenen Meisterschaften des Fußballkreises Donau spielberechtigt.

Am kommenden Samstag, 3. Dezember, startet nun die 35. Auflage. Für mehrere Vorrundenturniere hatten sich nicht genügend Mannschaften gemeldet, sodass es diesmal nur ein Endturnier mit neun Mannschaften gibt. Start in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle ist um 17 Uhr mit dem Eröffnungsspiel SV Holzkirchen – SV Megesheim. In diesem Derby trifft der Tabellenführer der Kreisliga auf den Tabellenführer der A-Klasse Nord. Der SV Holzkirchen ist im Übrigen der Rekordgewinner dieses Wettbewerbs mit bereits acht Siegen. Weitere Teams dieser Gruppe sind die SpVgg Riedlingen (Tabellenzweiter der Kreisklasse Nord 2), Fatih Spor Asbach-Bäumenheim (Tabellenführer der B-Klasse West 3) sowie Landkreisübergreifend der SV Ehingen-Ortlfingen (Vierter der Kreisklasse Nord 2).

TSV Nördlingen tritt mit gemischter Mannschaft an

In den Reihen von Fatih Spor stehen mit Abdullah Samsa (21 Saisontore) und Samed Yilmaz (15 Tore) Spieler mit Torinstinkt. In der anderen Gruppe sind am Start: FSV Reimlingen (Dritter Kreisliga), TSV Nördlingen (gemischte Mannschaft Bayernliga/Bezirksliga), der TSV 1894 Bäumenheim (8. Platz der A-Klasse West) und der SC Athletik Nördlingen (5. Platz der B-Klasse Nord). Die 16 Gruppenspiele werden gegen 22 Uhr beendet sein. Anschließend spielt der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B und der Erste der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. Die beiden Sieger sind für das Turnier Kreismeister Donau am 4. Januar qualifiziert. Im Endspiel geht es dann um den Titel des Kreismeisters Donau-Ries.

Durch die Umstrukturierung soll die Qualifikation übersichtlicher und nachvollziehbarer werden. Die Landkreismeister müssen also nicht mehr ein Jahr warten, ehe sie an der „Schwäbischen“ teilnehmen können. Der Donau-Rieser Hallenmeister und der Vize starten dann in der Endrunde auf Ebene des Fußballkreises Donau, die am Mittwoch, den 4. Januar in Günzburg stattfinden wird. Dort sind dann je zwei Mannschaften aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen und vier Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg am Start.

„Der veranstaltende Landkreis darf zwei zusätzliche Mannschaften stellen“, erklärt Spielleiter Wolfgang Beck auf Rückfrage. Die neue Futsal-Struktur im Bezirk ist drei- statt bislang zweistufig. Neu zwischen die Landkreis- und Bezirksebene wurde eine Meisterschaft des Fußball-Kreises Donau (Landkreise Dillingen, Günzburg, Donau-Ries) installiert. Hier spielen die jeweils beiden besten der drei Landkreise mit – plus zwei weitere Teams des Gastgeber-Landkreises. Dieser neue Ablauf gehört zur Reform der schwäbischen Hallenfutsalmeisterschaft. Die Schwäbische Endrunde wird am 7. Januar 2023 in Günzburg ausgetragen.