Nördlingen

KTV Ries will die Tabellenführung verteidigen

KTV-Turner Arian Trieb ist eine wichtige Stütze des Teams. Er wird am Samstag an so gut wie allen Geräten zum Einsatz kommen.

Plus Kunstturnen: Die Bundesliga-Herren der KTV Ries empfangen am Samstagabend die TG Allgäu. Gegen die Gäste aus dem Süden schneiden die Rieser meistens gut ab.

Zum ersten Heimwettkampf der Saison 2022 kommt ein bestens bekannter Kontrahent in den Rieser Sportpark. Gegen die TG Allgäu haben die Nördlinger schon viele Duelle ausgetragen und so gut wie immer hat die KTV Ries als Sieger die Halle verlassen. Dies ist auch das vorgegebene Ziel für den am Samstag, 1. Oktober, anstehenden Wettkampf. Start ist um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen, das Einturnen startet um 17 Uhr.

