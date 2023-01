Nördlinger U16-Basketballer behalten gegen Freising die Nerven

In einem wahren Krimi landet die U16 des TSV Nördlingen gegen Freising den dritten Sieg in Folge. Die starke Unterstützung durch die Fans hilft dem Team sehr.

Mit 68:62 nach Verlängerung haben die U16-Basketballer aus Nördlingen den Jahn Freising bezwungen – und das, obwohl das Spiel denkbar schlecht begann.

Die Nördlinger mussten verkraften, dass sich ihr Topscorer Stoll beim Abschlusstraining verletzt hatte und nicht einsatzbereit war. Vielleicht lag es an dieser Nachricht, dass die Rieser nur schwer auf Betriebstemperatur kamen. Die Offensive stotterte gewaltig und im ersten Viertel gelangen nur acht Punkte (8:19). Mit viel Einsatzwillen und einer guten Defense gelang es dem Heimteam jedoch, sich im Spiel besser zurecht zu finden. So wurde der Rückstand bis zur Halbzeit deutlich verringert (27:33).

Nördlingen und Freising liefern sich einen offenen Schlagabtausch

Nach dem Wechsel belohnten sich die Jungs von Coach Hajjar, der am Wochenende auch mit den Regionalliga-Herren einen Erfolg feierte, für ihre Anstrengung, denn es gelang endlich, den Ausgleich zu erzielen. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Freisinger legten vor, die Nördlinger konterten. Mit dem Stand von 47:48 ging es in das letzte Viertel. In diesem Spielabschnitt ging es genauso weiter. Die Führung der Gäste wurde immer wieder ausgeglichen und das Match lief auf einen absoluten Höhepunkt hinaus. So wurde vier Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit zwei sicher verwandelten Freiwürfen die umjubelte Verlängerung erreicht.

Dort zeigte sich die Abwehr der Rieser nochmals von ihrer besten Seite. Dem Gegner wurden keine Punkte mehr gestattet. Durch die eigenen zielstrebig durchgeführten Angriffe und sicher verwandelten Freiwürfe konnten die Oberbayern schließlich niedergerungen werden. Belohnung ist nun der zweite Platz in der Bayernliga, den es beim Heimspiel in drei Wochen gegen Nürnberg zu verteidigen gilt. (AZ)

Für Nördlingen spielten: Jenewein (11), Campina, Klopfer, T. Hirsch (40), Liebhäuser (2), Raider (8), Geinitz (5), Campina, Brown, M. Hirsch (2), Filipovsky.

