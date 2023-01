Nördlingen

vor 34 Min.

Nördlinger Volleyball-Herren melden sich zurück

Mit einer deutlichen Lufthoheit am Netz haben die Nördlinger Volleyballer ihren ersten Sieg in der Rückrunde eingefahren

Plus Zum Rückrunden-Auftakt siegen die TSV-Männer endlich wieder. Auch bei der Niederlage im zweiten Spiel des Tages zeigt die Mannschaft eine starke Leistung.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Niemand im TSV-Volleyball-Lager ist mit der bisherigen Saison zufrieden. Nach einem katastrophalen Heimspiel-Auftritt entschloss man sich jüngst, in den Trainingseinheiten an variablen Angriffen über Mitte und Außen zu arbeiten und vor allem mehr Konstanz in den Aufschlag und die Annahme zu bringen. Diese Maßnahmen sollten am ersten Spieltag der Rückrunde Früchte tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen