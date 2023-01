Nördlingen

07:30 Uhr

Schwäbische U15-Futsal-Teams spielen Meisterschaft in Nördlingen

Plus Die Nördlinger Hermann-Keßler-Halle ist am Samstag der Schauplatz der Schwäbischen U15-Futsalmeisterschaft. Die TSVler hoffen auf das Halbfinale.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der FC Memmingen ist zurzeit im schwäbischen Jugendfußball das Maß aller Dinge, zumindest im Futsal. Die Allgäuer wurden sowohl bei den U19-Junioren (3:0-Endspielsieg gegen den FC Stätzling) als auch bei den U17-Junioren (2:0-Endspielsieg gegen den FC Stätzling) schwäbischer Futsalmeister. Gelingt dem FCM am kommenden Samstag der dritte Coup? Nach den Turnieren in Marktoberdorf und Kaufbeuren findet das Endturnier um die schwäbische Futsalkrone der U15-Junioren in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen statt. Im Eröffnungsspiel um elf Uhr stehen sich der TSV 1861 Nördlingen und der TSV 1924 Wasserburg gegenüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen