Zweiter Testlauf für den Ipf-Ries-Halbmarathon findet am Sonntag statt

Am 7. April gibt es wieder einen Schnupperlauf für den Ipf-Ries-Halbmarathon. Wer sich anmelden will, kann bis Freitag noch sparen.

Ambitionierte Läuferinnen und Läufer haben am Sonntag, 7. April, noch einmal die Möglichkeit, die Strecke des Ipf-Ries- Halbmarathons in unterschiedlichen Leistungsgruppen zu erkunden. Dieser zweite „Schnupperlauf“ startet um 9 Uhr vor dem Reimlinger Tor in Nördlingen und führt auf der Originalstrecke bis zum Marktplatz in Bopfingen. Nach etwa der Hälfte der Strecke ist in Utzmemmingen wieder für eine kleine Erfrischung in Form von Wasser, Tee und Bananen gesorgt.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass noch bis einschließlich Freitag, 5. April, die Anmeldung zu ermäßigten Startgebühren für Einzelstarter und Staffeln möglich ist, weitere Informationen zum Lauf selbst, wie auch die Online-Anmeldung finden sich online unter www.ipf-ries-halbmarathon.de (fe).

