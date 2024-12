In Amberg kommt niemand an Niklas Weinig vorbei

In Amberg hat der Schanzl-Indoor-Cup der Altersklassen U12 bis U16 stattgefunden, ein hochklassiges Nachwuchs-Tennisturnier. Niklas Weinig vom TC Nördlingen ging in der Altersklasse U14 an den Start. Pro Feld durften laut deutscher Rangliste die besten acht angemeldeten Spieler teilnehmen. Somit war eine schwierige Auslosung zu erwarten. Doch der Nördlinger Spieler sollte sich behaupten.

Weinig traf im Viertelfinale auf den Rosenheimer Valentin Henss. Hier kam der schnelle Teppichbelag dem TCN-Talent entgegen und er entschied die Partie gegen den in der Rangliste deutlich besser platzierten Henss mit 6:0 und 6:1 für sich. In den Halbfinalpartien am zweiten Turniertag traf er nun auf die Nummer vier aus Deutschland in seinem Jahrgang, Yanis Regragui aus München. Nach einer Niederlage im Frühjahr war es an der Zeit, sich zu revanchieren.

Tennisturnier in Amberg: Nördlingens Niklas Weinig setzt sich durch

Der Beginn des Matches war sehr ausgeglichen, wobei Weinig in den engen Situationen die besseren Nerven bewies und den ersten Satz mit 6:0 für sich entschied. Auch im zweiten Satz konnte er diese Konzentration aufrechterhalten und mit seinem aggressiven Spiel weiter punkten. Das Match gewann er dann recht deutlich mit 6:0 und 6:1. Spätestens nach diesem Sieg war klar, dass er im Finale als Favorit gehandelt würde.

Das Endspiel bestritt der junge Nördlinger gegen Johannes Scherer vom Osburger Tennisclub in Rheinland-Pfalz. Dieser hatte zuvor die Nummer eins des Turniers, Richard Chanbour, und Vincent Szabados bezwungen. Hoch motiviert erkämpfte sich das Nördlinger Talent nach leichten Startschwierigkeiten ein Spiel nach dem anderen und sicherte sich so den Titel mit 6:3 und 6:0. Nach einem dritten Platz in Bamberg vor drei Wochen und dem württembergischen Bezirksmeistertitel in Lorch bringt dieser große Erfolg nicht nur viel Selbstvertrauen für die neue Saison, in der er als Jahrgangsälterer an den Start gehen kann, sondern auch wertvolle Punkte für die Deutsche Rangliste, in der er sich Niklas Weinig im Moment auf Rang 17 befindet. (AZ)