Der Motorrad-Rentner aus Oettingen hat es noch drauf

Plus Hans Schlotter aus Oettingen gewinnt selbst im Alter von 72 Jahren noch Motorradrennen. In Walldürn gibt der Veteran ein bejubeltes Comeback und holt zwei Siege. Über einen, der Gas gibt, wenn andere schon bremsen.

Von Maximilian Bosch

Die Motorradkombi mag eng geworden sein, und nach drei Jahren ohne Start fragt man sich natürlich, ob man es noch kann. Doch wenn am Renntag das Adrenalin wieder in die Adern strömt, der Asphalt glüht und der Benzingeruch in die Nase steigt, weiß Hans Schlotter, dass er hier immer noch richtig ist. Beim ADAC Odenwald Klassik in Walldürn hat der Routinier es nun wieder allen gezeigt: Der 72-jährige Motorradpilot aus Oettingen hat sich nach seiner dreijährigen unfall- und pandemiebedingten Pause als Gastfahrer wieder auf seine 1977er BMW R 100 geschwungen und auf Anhieb beide Rennen der BMW Boxer Trophy gewonnen.

