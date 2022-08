Oettingen hat Spaß am Laufsport

Der Oettinger Stadtlauf kehrt zusammen mit dem Fest „Summer in the City“ erfolgreich zurück. Doch auch hier setzt sich der Trend sinkender Teilnehmerzahlen fort.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung haben in Oettingen sowohl die Veranstaltung „Summer in the City“ als auch der Oettinger Stadtlauf wieder stattgefunden. Trotz schönen Sommerwetters bei angenehmen 25 Grad Celsius konnten am vergangenen Samstag mit circa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Zahlen früherer Austragungen nicht ganz erreicht werden. Damit setzte sich leider der Trend anderer Laufveranstaltungen fort, die seit dem Neustart ebenfalls zum Teil deutlich kleinere Starterfelder aufzuweisen hatten.

Den Anfang machten die Kinder ab drei Jahren, die mit Eifer bei der Sache waren und sich über die Medaillen im Ziel nach 0,8 Kilometern sichtlich freuten. Eine Zeitnahme gab es dabei nicht, der Spaß an der Bewegung stand im Vordergrund.

Bei den Jugendlichen von 9 bis 13 Jahren wurde dann jedoch um jeden Platz gekämpft. Nach 1,4 Kilometern siegte Andre Kapp aus Obermögersheim in 6:22 Minuten vor dem zeitgleichen Mika Görlich, Dritter wurde Elias Kugler. Bei den Mädchen war Linda Thorwart in 7:15 Minuten vor den Schwestern Charlotte und Clara Fuchs die Schnellste des Tages.

Anschließend wurden die Walker auf die Strecke geschickt. Dabei stach eine große Gruppe der Oettinger Diakonie in ihren leuchtenden Shirts ins Auge. Die Inklusion bei Breitensportveranstaltungen wird in Oettingen seit Jahren praktiziert und sorgte sichtlich für Freude bei den Teilnehmern.

Lea Schmitz und Robin Habermann haben die Nase vorn

Zuletzt erfolgte dann auch das Startsignal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hauptlaufes. Dabei waren zwei Runden über insgesamt sieben Kilometer durch und um die Altstadt zurückzulegen.

Bei den Damen ging es lange Zeit sehr eng zu. Nach der ersten Runde hatte Lea Schmitz wenige Sekunden Vorsprung vor Nathalie Greiner (beide TSV Oettingen), und alles deutete auf einen spannenden Zieleinlauf hin. Auf der zweiten Runde verließen Nathalie jedoch etwas die Kräfte, und Lea konnte sich in 28:07 Minuten den Sieg sichern. Auch Tanja Schienagel (28:25 Minuten) schob sich mit einer starken zweiten Runde noch an Natalie Greiner (28:54 Minuten) vorbei.

Bei den Herren wurde Robin Habermann vom TSV Holzmaden (Schwäbische Alb) seiner Favoritenrolle gerecht und übernahm sofort die Führung. War er nach der ersten Runde für den Niederhofener Local Steffen Thorwart noch in Sichtweite, so drehte er im zweiten Durchlauf den Gashahn auf und erlief sich in 22:20 Minuten noch einen deutlichen Vorsprung vor Thorwart (23:42 Minuten) und Mario Frickhinger (23:55 Minuten).

Als Oettinger Stadtmeister (in diese Wertung kamen nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Wohnsitz in der Fürstenstadt) wurden Petra Prießnitz und Sufiyaan Ashaaloo geehrt. Unmittelbar danach ging es zum gemütlichen Teil des Abends auf dem proppenvollen Marktplatz über, auf dem bis tief in die Nacht gefeiert wurde. (AZ)