TSV Oettingen: Ein oranger und elf weiße Gürtel

Zwölf Karate-Prüflinge legen im Dojo des TSV Oettingen ihre Gürtelprüfungen ab. Während elf von ihnen ganz am Anfang stehen, ist eine schon etwas weiter.

Elf Karate-Anfänger des TSV Oettingen haben sich vor Kurzem sich auf ihre erste Karateprüfung vorbereitet. Die Karatekids trainierten neue Techniken und Abläufe. Nervös traten sie am Prüfungstag vor ihre Senseis (japanisch für Lehrer) und zeigten, was sie bisher gelernt haben. Einige Karatekas trainieren noch gar nicht lange beim TSV, dennoch konnten sie bei ihrer Weißgurtprüfung die Trainer überzeugen. Die Prüflinge zum 9. Kyu (Weißgurt) waren Marlen Wörle, Ronja Preiß, David Hertle, Sophie Gerstmeier, Daria Meierhuber, Karl Meyer, Maximilian Lembeck, John Laber, Nico Kaumeier, Viktoria Kaumeier und Cia Pomrehn.

Außerdem machte sich Christine Hillesheimer-Hitzler an die Vorbereitung zum 7. Kyu. Sie trainierte komplexe Angriffs- und Abwehrtechniken am Partner sowie Katas (Übungsformen) und deren Bedeutung. So konnte sie erfolgreich ihre Prüfung absolvieren.

Interessierte Neueinsteiger und Kinder ab neun Jahren können jederzeit zum Schnuppertraining kommen. Weitere Informationen hat Christian Hammling unter Telefon 0152/01624646. (AZ)

