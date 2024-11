Nördlinger Basketballer streben Wiedergutmachung gegen Haching an

Nach einer dramatischen Schlussphase verloren die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende knapp mit 75:77 gegen den TV Augsburg. Nach vier gespielten Partien steht das Team von Trainer Ajtony Imreh dadurch mit einem Sieg auf Tabellenplatz Sechs der hart umkämpften 1. Regionalliga Süd. Am Samstag möchten die Rieser gegen die Baskets aus Haching in die Erfolgsspur zurückkehren und nach drei Niederlagen in Serie ein Erfolgserlebnis feiern.

